L’Ourthe supérieure et moyenne a été placée en phase de pré-alerte

Plusieurs cours d'eau de la province du Luxembourg se trouvent, ce mardi, en pré-alerte ou en alerte de crue, suite aux précipitations abondantes de ces derniers jours.

La direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques wallonne annonce que les bassins de la Haute Semois et de la Chiers ont été placés en phase d’alerte de crue. L’Ourthe supérieure et moyenne est en phase de pré-alerte.

Tous les niveaux sont actuellement orientés à la hausse. Selon les prévisions actuelles, ils devraient atteindre leur maximum dans le courant de la journée. La vigilance reste de mise.