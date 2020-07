Cet été, deux nouvelles éditions du guide ont vu le jour.

On peut parler de nouveau look pour le guide des randonnées (GR). En effet, le guide intitulé « 16 Randos Boucles en Province de Luxembourg – Tome 2 » est paru fin juin, tout comme une nouvelle édition remaniée du GR à thème du Sentiers des abbayes trappistes de Wallonie (SAT) qui en est à sa 3e édition en quatre ans en Français. La deuxième en néerlandais sortira en août. Les marcheurs seront ravis, vu les nouveautés proposées. « Les « Randonnées en Boucle » (RB) offrent aux randonneurs des circuits à la journée, articulés sur les célèbres sentiers de Grande Randonnée. Ce deuxième tome des RB en province de Luxembourg propose 16 itinéraires inédits, le plus souvent à l’écart de sites touristiques très courus. "De la Gaume à la Famenne, en passant par l’Ardenne, ces randonnées quadrillent la province au fil des GR et GRP qui la sillonnent. De longueurs inégales et partiellement balisés, ces itinéraires sont décrits avec la plus grande minutie. Ils comportent un ou plusieurs raccourcis, certains proposent aussi une variante additionnelle en option, vous laissant ainsi la possibilité de les composer à la carte, selon vos désirs, votre forme, la météo. Les plus longues peuvent également être parcourues dans leur totalité en deux jours si tel est votre souhait", explique Alain Carlier, le responsable communication qui estime que depuis l’apparition du covid, les randonneurs sont de plus en plus nombreux à découvrir ces endroits cachés du pays, et plus particulièrement ceux de notre Province.

Le S.A.T. (Sentier des Abbayes Trappistes)

Né en partenariat avec la Région wallonne, il est le premier itinéraire thématique de l’association des Sentiers de Grande Randonnée. Le « Sentier GR des Abbayes Trappistes de Wallonie » relie les trois abbayes wallonnes où l’on brasse les bières trappistes. Le tracé est découpé en deux tronçons, de Chimay à Rochefort (174 km) et de Rochefort à Orval (116 km), soit un total de 290 km. Le sentier reprend bout à bout les différents tronçons balisés (sur GR) ou (sur GR de Pays) décrits dans les deux sens. Cinq topoguides séparés décrivent dans leur intégralité les GR et GRP partiellement utilisés par le S.A.T. Ce sentier emmène les randonneurs d’abbaye en abbaye trappiste, notamment à la découverte de leurs bières les plus célèbres. Voilà une nouvelle occasion de partir sur les sentiers de Wallonie pour découvrir produits et patrimoines des trois abbayes trappistes. « Des produits de notre terroir que le monde entier nous envie ! Les bières trappistes wallonnes sont inscrites au patrimoine culturel et immatériel de l’Unesco », conclut notre homme.

Le topoguide SAT 2.0, téléchargeable sur le site www.grsentiers.org

Il comprend le descriptif complet de l’itinéraire dans les deux sens, les cartes, des renseignements touristiques et pratiques sur les régions traversées. Les deux tronçons sont disponibles sous forme PDF en français, néerlandais ou anglais, au prix de 10 euros.

Contact : Alain Carlier, Pôle Médias, Le Mag GR Sentiers, Le seul Magazine belge 100% rando, 0032 2 229 30 78

Les 16 nouvelles randos (entre parenthèses : le kilométrage des grandes boucles) :

17 D’une vallée à l’autre en forêt gaumaise Ethe22,4 km (de 15,6 à 28,9 km)

18 En Provence belge Torgny 20,8 km (de 12,4 à 26,1 km)

19 Gaume sans frontières Chameleux 22,4 km (12,6 ou 18 km)

20 Randonnée adossée à la ligne 162 Marbehan 24,6 km (11,5 ou 14,7 km)

21 Crêtes et rivières Neufchâteau 23,8 km (11,2 ou 16,5 km)

22 En Centre-Ardenne Freux 28,1 km (de 16,3 à 30,9 km)

23 Les méandres de la Semois, entre Gaume et Ardenne Herbeumont 26,5 km (de 14,1 à 31,1 km)

24 Entre Lesse et Semois Fays-les-Veneurs 20 et 13,7 km (de 19,8 à 31,3 km)

25 Au pays de Wellin, porte de l’Ardenne Wellin 24,9 km (de 14,8 à 28,6 km)

26 À la découverte de la grande forêt de Saint-Hubert Saint-Hubert 24,9 km (de 14,5 à 22,5 km)

27 Là-haut sur le plateau ardennais : Bastogne Lutrebois 18,5 et 21,2 km (ou 31,1 km)

28 Au pays de l’Ourthe supérieure Engreux 24,9 km (de 17,1 à 31,7 km)

29 Aux sources de l’Ourthe orientale Courtil21,7 km (de 15,3 à 27,9 km)

30 Au pays du cerf et de la cigogne noire Champlon26,5 km (de 14,6 à 34,5 km)

31 Au cœur de la Famenne Marche-en-Famenne23,5 km (18,9 ou 30,6 km)

32 L’Aisne dans tous ses états Malempré22,3 km (de 12,7 à 36,6 km)