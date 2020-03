Le gouverneur a décidé également d’interdire les événements de plus de 1.000 personnes

A la suite des recommandations formulées par la première ministre Sophie Wilmes, dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, le gouverneur vient de prendre deux arrêtés. Ces mesures concernent les écoles et les événements.

En ce qui concerne les écoles, les voyages scolaires sont interdits. En revanche, les excursions d’une journée peuvent être maintenues. Il est, par ailleurs, recommandé de reporter les fêtes scolaires, les journées portes ouvertes et les réunions de parents. Les enfants doivent continuer à aller à l’école sauf s’ils sont malades.

Quant aux événements et manifestations rassemblant plus de 1.000 personnes dans un lieu clos et couvert, ils sont dorénavant interdits. Le gouverneur souligne encore qu’il est vivement recommandé aux personnes à risques d’éviter de se rendre dans tout rassemblement car elles risquent d’y être contaminées.

Les personnes à risques ? Les plus de 65 ans, les diabétiques, les patients souffrant de maladie pulmonaire, cardiaque ou rénale, de même que les enfants de moins de six mois, les femmes enceintes ainsi que les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Les deux arrêtés de police, entrés en vigueur ce mercredi 11 mars, sont applicables jusqu’au 31 mars. Ils pourraient être prolongés en fonction de l’évolution de la situation.