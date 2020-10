Après avoir renouvelé les présidences de sections et d’arrondissements, le cdH national a fait procéder au renouvellement de ses structures provinciales.

Seul candidat à sa succession, René Collin a été confirmé dans ses fonctions de président à l’unanimité du bureau politique. C’est avec une équipe de jeunes qu’il a cette fois fait offre de services.

L’équipe qui pilotera le cdH Luxembourgeois, sous coordination du bureau politique, comprend, outre le président, Coralie Bonnet, conseillère provinciale, échevine à Bastogne, 1ère vice-présidente, relais avec les sections et territoires et François Kinard, conseiller provincial, 1er échevin à Aubange, 2ème vice-président, démocratie participative et nouveaux enjeux.

La bourgmestre de Gouvy a été confirmée dans ses fonctions de secrétaire politique. Camille Maitrejean, conseillère communale à Florenville, s’est vu confier la refondation du cdH et la coordination du mouvement Il Fera Beau Demain. Quant à François Huberty, conseiller communal à Neufchâteau et président d’IDELux-Finance, il aura en charge l’information des mandataires locaux et la supra communalité.