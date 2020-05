Les patients pourront à nouveau se rendre en consultation, hors Covid, dès le 6 ou 7 mai

La cellule de crise retreinte Covid-19 de Vivalia a décidé du principe général et des modalités de reprise de l’activité médicale dans ses sites hospitaliers, conformément à la circulaire de Sciensano.

"L’ensemble des consultations dans nos hôpitaux reprendra au plus tôt le mercredi 6 voire le jeudi 7 mai avec les mêmes horaires", précise Fabian Namur, porte-parole de Vivalia, dans un communiqué. "Cette reprise se fera sous conditions. Nous devons en effet installer un dispositif de sécurité pour les patients comme pour les soignants. Des aménagements doivent notamment être réalisés pour respecter la distanciation sociale dans les salles d’attente."

Vivalia demande aux personnes symptomatiques ou positives au Covid-19 de ne pas se rendre aux consultations.

Le quartier opératoire est lui aussi sur le point de retrouver une activité plus intense. Des opérations chirurgicales non-urgentes seront à nouveau programmées au plus tôt le jeudi 14 mai. Cette reprise se fera également sous conditions. Les modalités de cette relance de l’activité médicale sont en cours de finalisation.

La reprise d’une partie des activités ne signifie pas que la crise du coronavirus est terminée. Les mesures de précaution décidées depuis plusieurs semaines sont maintenues. Ainsi, les visites restent interdites dans les hôpitaux.

D’autres mesures sont décidées pour renforcer la sécurité de tous, étant donné la reprise partielle des activités. Ainsi, le port d’un masque est désormais obligatoire pour toute personne - membre du personnel soignant et non soignant, patient, extérieur - qui entre et circule dans l’un des hôpitaux de Vivalia. Le masque doit être porté à tout moment et partout. Il est demandé aux personnes extérieures de venir à l’hôpital avec leur masque, au minimum en tissu.

Enfin, une prise de température sera systématiquement effectuée sur chaque personne entrant dans l’hôpital. En cas de température positive, la personne sera orientée vers les urgences pour une prise en charge adéquate.