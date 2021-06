Le nombre de patients Covid a encore baissé dans les hôpitaux en province de Luxembourg. Vendredi, ils n’étaient plus que trois : deux dont un aux soins intensifs dans les hôpitaux de l’IFAC et un dans l’unité Covid classique à Arlon. Le centre hospitalier de l’Ardenne à Libramont ne comptait plus aucun patient atteint de coronavirus.

" A présent, on peut affirmer, avec certitude que la troisième vague de l’épidémie se termine", souligne Yves Bernard, directeur général de Vivalia. "La campagne de vaccination s’est accélérée et c’est une bonne chose. Ses effets se répercutent tant sur les contaminations que sur les hospitalisations en forte baisse."

Depuis l’ouverture des cinq centres de vaccination en province de Luxembourg, le 16 mars, 240.186 doses de vaccins ont été administrées. Au cours de la 13e semaine, près de 31 100 personnes ont reçu une dose de vaccin en six jours seulement. Avec les vacances qui approchent et l’arrivée du passeport vaccinal, les centres ont une solution à proposer aux personnes qui souhaitent encore avoir le précieux sésame grâce à leur vaccination.

Deux actions sont menées avec cet objectif. Pour les plus de 40 ans, la possibilité est offerte de se faire vacciner avec le vaccin Jonhson & Jonhson qui devrait permettre d’obtenir le passeport 15 jours après. Pour les citoyens dont la 2ème dose d’Astra Zeneca tombe trop tard, une solution est proposée pour raccourcir le délai entre les deux doses.

Dans la foulée des jeunes de 18 ans, les 16-17 ans commenceront à recevoir une invitation par courrier, SMS et email à partir du 14 juin. Ils pourront alors prendre rendez-vous pour recevoir une première dose avec le vaccin Pfizer dès le 1er juillet. Les plus à risque qui présentent des facteurs de comorbidité seront vaccinés en priorité.

Le centre de vaccination de Libramont propose de recevoir une première dose de vaccin Pfizer en musique ! Le 21 juin, de 18h à 21h, l'opération "vax’music" sera spécialement dédiée aux 18-30 ans. Au programme : Vicky Kristine en Live.