Les habitants de la zone d’Idelux, à l’exception du canton de Saint-Vith, peuvent faire appel, dès le 2 août, à la Ressourcerie Famenne Ardenne et Gaume, un nouveau service gratuit d’enlèvement à domicile de biens réutilisables. Favoriser la réutilisation en circuit court, tout en créant des emplois d’insertion, c’est la mission que la Ressourcerie s’est fixée. Un défi à réussir en six mois.

Si vous avez des bien réutilisables dont vous souhaitez vous débarrasser, vous pourrez former le 0800/118.78, qu’il s’agisse de meubles intérieurs et extérieurs, de livres et BD, de disques, CD ou DVD, de matériel de puériculture, de jeux et jouets, de vaisselle, de vélos et trottinettes, de bibelots ou encore d’outils de jardin sans moteur. Les électroménagers et les déchets de construction, eux, ne seront pas repris. Les objets collectés seront ensuite triés, puis vendus dans plusieurs points de vente de la province.

À la manœuvre, trois entreprises d’économie sociale à la solide expérience en matière de récupération et de réemploi : l’ASBL Terre, l’Entrep’Eau et Dureco. Elles réunissent leurs forces pour proposer ce service de récupération de biens réutilisables. Un service utile avec, en ligne de mire, des objectifs sociaux et environnementaux.

Sur le plan social, le projet vise l’insertion socioprofessionnelle avec la création de 20 emplois pour des personnes peu ou pas qualifiées chargées d’assurer la collecte, le tri et la vente. Quatre personnes ont déjà été recrutées à Neufchâteau.

Sur le plan environnemental, on parle ici d’économie circulaire en permettant à des objets en bon état de vivre une seconde vie mais également de circuits courts puisque tous ces biens seront vendus dans des magasins situés en province du Luxembourg. C’est déjà le cas à l’Entrep’Eau à Bastogne et au Terre Factory Shopping qui vient d’ouvrir ses portes à Neufchâteau. Trois nouvelles surfaces commerciales ouvriront prochainement leurs portes, dont deux déjà en 2021. En termes de volume, l’objectif est d’atteindre les 500 tonnes réutilisées fin 2022.

N. L.