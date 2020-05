14 mesures ont été approuvées lors des récents conseils d’administration d’IDELUX

L'intercommunale IDELUX et la Province de Luxembourg ont décidé de se mobiliser avec les forces vives du territoire afin d’élaborer un important plan de soutien et de relance de l’économie de la province de Luxembourg.

Quatorze mesures ont été approuvées lors des récents conseils d’administration afin de répondre positivement aux attentes de très nombreux secteurs présents sur le territoire luxembourgeois.

Ce plan de relance immédiat, financé notamment par le Fonds d’expansion économique constitué par la Province et les 44 communes, vise entre autres des mesures de prêts ou d’allègement des charges qui soulageront les entreprises, TPE et indépendants fragilisés par la crise. Parallèlement à ces mesures prises sur le court terme, d’autres actions de relance sont également activées.

Des mesures pour accompagner les entreprises

En avril, les différents Conseils d’administration d’IDELUX avaient déjà décidé de suspendre, pour leurs entreprises locataires, le paiement des loyers et des remboursements des prêts et leasings.

"Ces mesures ont été particulièrement bien accueillies par les clients mais ne touchent que ces derniers. Par ailleurs, dans la crise que nous traversons, elles peuvent se révéler insuffisantes pour certains entrepreneurs", précise IDELUX dans un communiqué. "Des mesures complémentaires ont donc été imaginées afin d’élargir cette action à tous les entrepreneurs de la province et de les soutenir complémentairement aux mesures déjà existantes via l’octroi d’un crédit d’accès simplifié à taux préférentiel."

Parallèlement à ces aides directes, il est impératif pour lDELUX Développement d’accélérer son programme de construction de bâtiments relais. Toutes les entreprises présentes sur les parcs d’activités vont être contactées afin d’identifier leurs attentes, leurs besoins et de les rediriger vers le meilleur opérateur d’accompagnement.

Cette crise démontre également la nécessité de renforcer la numérisation des entreprises. Dans ce cadre, il est envisagé de convertir Galaxia en centre de référence européen de cybersécurité. De plus, l'intercommunale renforcera financièrement trois aides économiques déjà mises en place par la Province, à savoir : une aide à l’accompagnement des entreprises en matière de consultance, une aide à la recherche de débouchés extérieurs et une aide aux communes dans le cadre de l’exploitation de cellules commerciales vides.

Des mesures pour accompagner les communes

À l’instar de ce qui est réalisé pour les entreprises, IDELUX Projets publics va contacter l’ensemble des communes luxembourgeoises pour identifier leurs nouveaux besoins. Dans ce contexte, une 2e centrale d’achats Smart City sera rapidement mise en place. Cette crise a en effet démontré l’importance pour les communes d’offrir à ses citoyens des services accessibles à distance.

Dans le même esprit, les équipes réfléchiront à la mise en place de critères pour de nouveaux types d’hébergement pour seniors. Il pourrait s’agir d’appartements adaptés, complétés par des équipements communs et des accès à des services tels que soins médicaux, soins esthétiques, transport, livraison de repas, livraison de courses, aide administrative etc.La pertinence de la dimension intergénérationnelle de ce type de logement sera également étudiée.

Des mesures destinées à promouvoir la consommation de proximité

Les conséquences sociales et économiques de la crise du Covid-19 sur le secteur touristique s’annoncent très lourdes. Or ce secteur est essentiel à l’économie provinciale. En plus des aides financières directes, une campagne provinciale, pilotée par la Province sur le thème « consommer local », sera lancée en juin. L’objectif de celle-ci sera de valoriser les producteurs de biens et services de la province.

À plus long terme, et dans le même ordre d’idée, il est prévu également d’aider les producteurs locaux en renforçant la dynamique des circuits courts dans le secteur agroalimentaire en mettant en relation les producteurs locaux et les consommateurs de notre province. L’objectif est de diversifier les sources d’approvisionnement et de tendre vers une plus grande autonomie pour la province de Luxembourg. La mise en place d’une plateforme e-commerce sera également étudiée.