Le ministre de la Chasse, Willy Borsus, la ministre du Tourisme, Valérie De Bue et la ministre de la Forêt, Céline Tellier, ont décidé de soutenir le projet "Partageons la forêt" au sein de la Grande Forêt d’Anlier à hauteur de 219.000 € sous la forme d’une subvention à l’ASBL Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier.

Le projet est porté conjointement par le parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, le conseil cynégétique des Forêts d’Anlier-Rulles-Mellier et la maison du Tourisme Cap-Sûre Anlier et a été modelé en étroite collaboration avec les services extérieurs du DNF du cantonnement Habay.

Le projet fédérateur ambitionne le développement d’une communication et d’actions pour le grand public autour du partage de la forêt, le respect de celle-ci et aussi de tous les usagers.

Le montant du subside permettra à l’ASBL, entre-autres, de diffuser et traduire la brochure " Partageons la Forêt", de développer le site internet, de mettre en réseau et de renforcer le dialogue entre utilisateurs de la forêt, de former, informer et sensibiliser à l’utilisation de la forêt sur le terrain et de rapprocher les différents publics dans le cadre de la " Fête de la forêt."

" Nous avions eu l’honneur, avec mes collègues Valérie de Bue et Céline Tellier, en février dernier, de participer au lancement de la brochure "Partageons la forêt", souligne le ministre Willy Borsus. Aujourd’hui, le projet va au-delà de cette brochure et vise une réelle amélioration de la communication pour tous les usagers de la forêt. C’est une très belle initiative pour que tous les usagers : forestiers, chasseurs, exploitants, agents du DNF, promeneurs, cyclistes, cavaliers, puissent travailler en forêt ou venir profiter de celle-ci en comprenant les usages et obligations des uns et des autres. La communication est la clé d'une cohabitation équilibrée."