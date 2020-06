La situation est sous contrôle à Vielsalm, Chanly (Wellin), Sainte-Ode et Virton

Bonne nouvelle du côté des maisons de repos gérées par l’intercommunale de soins de santé Vivalia : actuellement, il n’y a plus aucun cas de coronavirus recensé parmi les résidents à Vielsalm, Chanly (Wellin), Sainte-Ode et Virton.

« Tous le résidents et membres du personnel ont, à présent, été testés », souligne Olivier Binet, directeur général adjoint en charge du pôle extra hospitalier à Vivalia. « Le personnel diagnostiqué positif au Covid-19 a été placé en quarantaine et n’a plus eu aucun contact avec les personnes âgées. »

La MR-MRS La Bouvière à Vielsalm a, on s'en souvient, été particulièrement impactée avec un total de 28 décès dont quatre ont été attribués avec certitude au coronavirus.

Le 31 mars dernier, décision avait été prise d'interdire les visites dans les quatre maisons de repos de Vivalia. A présent, les familles peuvent à nouveau rendre visite à leurs proches, mais sous conditions.

«Nos MR et MRS sont à toutes équipées d’un parlophone extérieur », explique Olivier Binet. « Lorsqu’une personne arrive, elle s’identifie. Chaque résident peu recevoir la visite de maximum quatre personnes. Aucun contact physique n’est autorisé. Le port du masque est obligatoire. Un plexiglass protège, par ailleurs, les séniors. »

Actuellement, le taux d’absentéisme du personnel est très bas. La présence de bénévoles n’est plus nécessaire. Ils ne sont, d’ailleurs, pas encore autorisés à reprendre leurs activités. « La vie a repris et nous sommes heureux de cette évolution positive. La situation est sous contrôle. On espère à présent que l’on ne connaîtra pas une deuxième vague de coronavirus », conclut le directeur général adjoint.