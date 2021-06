Privée de concert en 2020, Marche-en-Famenne renouera avec les Fêtes de la Musique du 18 au 20 juin prochain. L’événement revient sous un nouveau format, taillé pour répondre aux impératifs sanitaires d’un déconfinement raisonnable. Exit les grands rassemblements spontanés des éditions précédentes. Les concerts ne seront plus accessibles que sur réservations pour un nombre limité de spectateurs. La programmation compte une douzaine de représentations, réparties sur 4 lieux différents.

Vendredi, elles se concentreront sur l’amphithéâtre des Carmes, pour une soirée sous le signe de l’électro-pop avec Ewan Barol, Tukan et le duo électro Calumny. Samedi, les réjouissances musicales débuteront aux Carmes avec le groupe jeune public Le Bazar est Kaput. Elles se poursuivront dans un jardin privé de l’avenue de la Toison d’Or avec le rock hypnotique de River Into Lake avant de migrer vers le jardin du Quartier Latin avec la pop soul de Lubiana. Dimanche, The Brums ouvrira les festivités dans l’amphithéâtre des Carmes. Le duo Juicy investira ensuite l’église Saint-Remacle pour y faire résonner ses accents pop, soul et jazz en mode piano.

Afin d’accueillir le plus de monde possible, les artistes du samedi se produiront à deux reprises pour deux publics différents. "Les différents lieux pourront accueillir entre 50 et 150 personnes en fonction de l’agencement", explique Damien Goffin, membre del’ASBL Foires en Fête qui coordonne les Fêtes de la Musique. "Le projet est en gestation depuis fin février-début mars. Nous sommes donc partis sur les jauges les plus basses possible. Les normes ont évolué depuis lors, mais il aurait été difficile de retourner à des capacités plus grandes." Des boissons devraient être accessibles aux spectateurs des concerts en extérieur, les modalités variant en fonction des lieux. "Nous avons mis en place un système de réservations obligatoires via la billetterie de la Maison de la Culture Famenne Ardene. Notre volonté a toujours été de proposer quelque chose pour les Fêtes de la Musique. Sans l’apport de nos différents partenaires, cela n’aurait pas été faisable." Les concerts restent entièrement gratuits. Informations et réservations via www.marche.be/fetesdelamusique.

