Il y a quelques jours, un accident de la route sur la N4 (peu avant Martelange) a causé de gros embarras de circulation. Les automobilistes ont ainsi dû attendre plusieurs heures avant de pouvoir reprendre la route. "Cet accident est dû aux travaux effectués en ce moment par la SPW. Ils changent l’éclairage public en mettant des LED aux différents pylônes" , explique le bourgmestre.

Pour Daniel Waty, le dossier de la N4 est plus qu’un casse-tête depuis 25 ans. Car entre l’entrée du village (quartier Saint-Nicolas) et le Bois du pendu, il y a 3 ou 4 kilomètres à rénover. Mais Daniel Waty ne voit rien venir. "C’est aberrant. On dépense vraiment l’argent du contribuable. Ils changent l’éclairage sur des pylônes qui devront (peut-être) être enlevés le jour des travaux. Aujourd’hui, je ne suis pas capable de vous dire quand ceux-ci pourront avoir lieu, même si on nous annonce 2022. Qu’on ne nous oublie pas !"