Le Wex de Marche-en-Famenne accueille jeudi et vendredi la 15e édition du Salon des Mandataires. Quelque 400 exposants seront présents pour une fréquentation attendue de 13.000 visiteurs.

Rebaptisée Municipalia, cette 15e édition du Salon des Mandataires sera notamment marquée par la présence de nouveaux élus et ministres issus des dernières élections fédérales et régionales. L'occasion pour eux de nouer des contacts parmi les quelque 400 fournisseurs de matériels et autres prestataires de services venus s'exposer dans les allées du salon.

"Parmi les nouveautés de cette édition 2020, nous avons des sociétés qui proposent des petits véhicules électriques utilitaires à destination des services communaux, de nouveaux fournisseurs en mobilier urbain et design, ainsi que la présence de quelques-uns des grands acteurs des Smart Cities", souligne le Wex, en charge de l'organisation.

Municipalia offre aussi une vitrine au monde associatif avec son "Village des associations" et propose de nombreuses conférences tout au long du salon. "Cette année marque également l'agrandissement et le déménagement du Village de l'Eau au sein du Palais 6 afin d'offrir plus de confort d'accueil aux membres d'Aquawal", souligne encore l'organisation.

La cérémonie d'ouverture se tiendra jeudi à 11h30 en présence d'Elio Di Rupo, ministre-président de la Wallonie, de Pierre-Yves Dermagne, ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, et d'André Bouchat, bourgmestre de Marche-en-Famenne.