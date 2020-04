Elle a 22 ans, mais l'âge mental d'une ado de 14 ans, ce qui pourrait lui attirer des ennuis.

Caroline Cadin, née le 20/01/1998, a quitté son domicile à Habay-la-Neuve ce vendredi 10/04/2020 entre 17:00 et 18:00 heures. Elle est partie sans bagage, sans GSM, seule et dans une direction inconnue. Elle a posté une photo sur Facebook ce mercredi 15/04/2020 et n’a plus donné signe de vie depuis.

Elle est âgée de 22 ans, mesure entre 1m70 et 1m75, est de corpulence normale et a les cheveux noirs/acajou. Elle a un piercing en dessous à gauche de la bouche. Au moment de sa disparition, elle était porteuse d'un jeans bleu perlé, un pull à ligne rouge et blanc et une veste mi-longue jaune moutarde. Elle portait des bottes brunes jusqu’aux mollets Elle est porteuse de sa carte d’identité.

Elle ne nécessite pas de soin urgent et ne prend pas de médicament quotidiennement, mais elle souffre d'un handicap et d'un retard mental. Elle n'est pas autonome (placée sous administration de biens et de sa personne) et est un peu naïve, ce qui pourrait la faire fréquenter de mauvaises personnes.

Elle pourrait se trouver dans la région d'Arlon ou de Libramont où un retrait bancaire a été effectué récemment

Toute personne pouvant donner des informations à son sujet est priée d’en aviser de toute urgence la police via le numéro de téléphone 101 ou le poste de police le plus proche.