Une trentaine de personnes faisaient la fête. Des policiers de trois zones sont intervenus

Samedi soir, une rave party a réuni une trentaine de personnes dans les bois, à hauteur de la rue de la Villette à Saint-Mard dans la commune de Virton. Elle a été stoppée par la police. Une partie du matériel a été saisi.

"J’ai été prévenu vers 23 h", explique François Culot, bourgmestre de Virton. "Des policiers des zones de Gaume, d’Arlon et du Sud Luxembourg sont intervenus rapidement avant que le nombre de fêtards n’augmente et que la situation ne devienne ingérable. Je les félicite pour cette intervention rapide."

Le bourgmestre rappelle qu’une rave party avait déjà été organisée au même endroit fin févier. " A l’époque déjà, la police avait réagi rapidement et la sono, saisie, avait été restituée le lendemain. La loi est la même pour tout le monde. On ne peut accepter qu’une soirée soit ainsi organisée sans autorisation, d’autant plus qu’actuellement la prudence reste de mise. La distanciation sociale reste d’application dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus."