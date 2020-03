Les deux communes ont rapidement pris des mesures.

La Province de Luxembourg est-elle devenue le coin des « rave party »? On pourrait le croire car après Arlon le mois dernier, c’est dans la commune de Virton et plus précisément à St-Mard qu’une autre manifestation de ce genre était organisée ce samedi soir. Mais la commune a été plus rapide que les fêtards. Informé par un riverain, le bourgmestre a aussitôt pris des mesures pour interdire cet évènement. « Tout s’est terminé vers minuit. La police a été informée, elle est descendue sur place. Du matériel (sono) a été confisqué, puis restitué dans la journée le lendemain », explique François Culot. Les raisons de ce refus sont évidentes : la loi est la même pour tout le monde. « Je ne me prononce pas sur le profil et le principe des rave party.



Ce n’est pas dérangeant d’aller écouter de la musique. Mais…je ne souhaite pas des soirées sans autorisations préalables. En effet, la loi est la même pour tous. Si un bistrot, qui souhaite organiser une soirée, doit demander un mois à l’avance une autorisation et remplir des formulaires spécifiques, notamment en matière de sécurité, pourquoi des personnes pourraient-elles organiser, sans autorisation et dans des lieux parfois inappropriés, des « rave party », dit-il logiquement. « De plus, ce n’est pas un hasard si la police et les pompiers doivent toujours être mis au courant quand on organise quelques chose. Les normes de sécurité doivent être respectées. Ici, rien n’a été fait. C’est logique que ce genre d’événement m’inquiète », poursuit-il en rappelant aussi, si besoin, que les horaires sont les mêmes pour tout le monde. « Le café/bistrot doit arrêter à 3h du matin. La rave peut aller toute la nuit? Non, ce n’est pas logique », conclut-il. Pratiquement au même moment samedi soir et à une trentaine de kilomètres de là, une autre rave party avait lieu. Non loin de Bouillon, juste après la frontière. Des dizaines de fêtards s’étaient donné rendez-vous pour s’amuser. Ici aussi, les riverains, dérangés par le bruit, ont alerté le bourgmestre qui a ensuite contacté ses confrères français. La fête a été annulée. « Je sais que ce n’est pas le principe d’une rave party et des suiveurs, mais le mieux est de contacter les communes avant de venir s’installer à la sauvage. On éviterait tout ce cirque. On est venu de Bruxelles pour rien », dit ce fêtard qui a peut-être trouvé une solution à l’avenir. A méditer…