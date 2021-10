La zone de police Famenne Ardenne est revenue, dans un communiqué, sur la rave party stoppée par la police, dans la nuit de samedi à dimanche, à La Roche-en-Ardenne. Pour rappel, vers 4 h, les autorités ont été informées qu’une fête clandestine, rassemblant près de 1000 fêtards, se tenait au " Diable château". Un habitant, intrigué par le flux inhabituel de trafic, a donné l’alerte.

" La police locale et la police fédérale, appuyées par le Département Nature et Forêts, ont mis fin à une rave-party à La Roche-en Ardenne ce 24 octobre , souligne-t-on. Nous rappelons que ce type d’événement est strictement interdit et que les organisateurs encourent une peine de prison, jusqu’à trois ans, et des amendes très importantes sur base des législations existantes."

La police rappelle, par ailleurs, qu’une détection précoce de ce type de manifestation est importante. " N’hésitez pas à contacter le n° 101 lorsque vous constatez des agissements suspects , comme une circulation inhabituelle dans un endroit désert."