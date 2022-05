Dans la nuit de dimanche à lundi, un individu, né en 1989, en état d’ébriété, vacillait sur la voie publique à Bouillon. Des policiers se sont arrêté à sa hauteur et ont constaté qu’il voulait reprendre le volant. Ils ont tenté de l’en empêcher. L’individu s’est rebellé et a porté des coups à l’un des agents. Il a finalement été maîtrisé et privé de liberté. Il sera entendu ce matin.

Le parquet du Luxembourg signale qu'un autre individu, en état d'ébriété, a été privé de liberté dans la région de Saint-Hubert. Son véhicule a été intercepté alors qu'il roulait sans phare et zigzaguait sur la voie publique. Il sera, lui aussi, entendu ce lundi matin.