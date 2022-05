La police fédérale vient de lancer un avis de recherche à la demande du parquet du Luxembourg, division Arlon.

Le jeudi 5 mai vers 19h35, une femme inconnue a été retrouvée rue de France à Florenville. Cette personne semble souffrir d’amnésie.

Elle est âgée entre 45 et 50 ans, mesure environ 1m 60 et est de corpulence normale. Elle a de longs cheveux châtain clair, les yeux bleus et est entièrement vêtue de blanc.

Si vous avez des informations à propos de cette affaire, veillez laisser vos témoignages via un formulaire - https://www.police.be/5998/fr/contact/avis-de-recherche/recherches/formulaire?id=21325 – ou le numéro gratuit 0800/ 30 300