L’ASBL Redu, Village du Livre vient d’annoncer que l’édition 2021 de la Nuit du Livre, prévue en août prochain, est annulée.

"La Nuit du Livre est traditionnellement l’événement qui célèbre le livre et l’été à Redu chaque année", souligne Manu Hougardy, président de l’ASBL organisatrice. "La prochaine édition se déroulera le samedi 6 août 2022."

Cette année, l’association des commerçants proposera des animations, concerts, concours disséminés tout au long de l’été afin de garantir une sécurité optimale aux visiteurs, loin des événements de masse. Le programme complet sera disponible tout prochainement.

Quant aux libraires, artisans et restaurateurs, ils restent ouverts et accueillent le public principalement les week-ends, jours fériés et vacances scolaires, de 10 à 18h.