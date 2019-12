L’affaire avait fait du bruit il y a environ trois ans. Deux professeurs du Collège Notre-Dame de Bonlieu étaient accusés d’avoir commis des attouchements sur une fille de 15 ans.

Après une longue procédure judiciaire, la justice avait finalement relaxé les deux prévenus. Dans l’intervalle, un courrier anonyme a été adressé à d’autres confrères de la presse écrite, courrier dans lequel le PO (Pouvoir Organisateur) et le directeur de l’établissement étaient accusés de ne pas avoir dénoncé plus tôt à la justice les faits et gestes des professeurs en question.

Les médias en question avaient aussitôt ébruité l’affaire sur la place publique. Cette lettre a aussi fini par atterrir chez le directeur (retraité aujourd’hui), dans une enveloppe. Si la lettre a été rédigée à la machine à écrire ou à l’ordinateur (cela n’a pas été précisé au tribunal), l’enveloppe était, pour sa part, écrite à la main. Le directeur a donc cru reconnaître l’écriture d’une de ses collaboratrices.

Ce dernier, tout comme le PO, a décidé de déposer plainte pour accusations calomnieuses à son égard. C’est pourquoi ce mercredi matin au tribunal correctionnel d’Arlon, deux femmes se sont présentées devant le juge Poncelet. Il s’agit d’abord d’une secrétaire et d’une psychologue travaillant au Collège. Toutes deux suspectées. L’enquête a été réalisée avec minutie. Trois expertises graphologiques ont été réalisées pour déterminer l’auteur(e) de la lettre. Avec deux résultats différents. « Les deux premières montrent que c’est bien votre écriture. Mais la dernière, non », explique le juge Poncelet.

"Non, ce n’est pas mon écriture. Je le certifie une fois de plus. En plus, pourquoi aurai-je tapé un texte à l’ordinateur ou à la machine à écrire, puis une enveloppe écrite à la main ?", a sans cesse martelé la première des prévenues, la secrétaire, qui s’est aussi demandé pourquoi le directeur ne s’en est pris qu’à elle et sa collègue dans ce dossier. « Alors que l’établissement comptait d’autres personnes qui auraient pu être les auteurs du courrier en question. » Au début de l’interrogatoire, on sent bien que ces dames en savent plus, mais qu’il sera difficile de leur faire dire plus de choses. Pourtant, la psychologue sera plus bavarde que sa collègue. Retenons en substance qu’elle n’a pas hésité à balancer des insinuations sur l’ancien directeur. Avant de dire au juge Poncelet qu’elle savait qui était l’auteur de la lettre en question. « Mais, je ne vais pas vous le dire maintenant », a-t-elle affirmé. Etrange comportement dans son chef, que l’avocat des parties civiles dénonçait. On en saura sans doute plus lors de la prochaine audience qui est fixée au 5 février 2020.