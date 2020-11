Ludovick, 32 ans, encourt une peine de 18 mois de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir participé avec d’autres au braquage d’une plantation de cannabis à Régné dans la commune de Vielsalm. Les autres prévenus avaient écopé de peines allant de deux fois 50 heures ou de trois mois de prison jusqu’à 5 ans de prison ferme. En janvier 2019, un liégeois a été informé du fait que des albanais avaient mis sur pied une importante plantation de cannabis dans une ancienne ferme située à Regné.

Des hommes, d’origine albanaise ont contacté André D, un ancien agriculteur. Ce dernier s’était vu saisir son bétail pour maltraitance. L’homme connaissait des difficultés financières. Les auteurs lui ont alors proposé d’autoriser l’utilisation les locaux de son ancienne exploitation agricole pour y réaliser une plantation de cannabis. Ce dernier a accepté. Mais un liégeois, déjà condamné à plusieurs reprises, a été informé de la mise sur pied de l’entreprise. Il a décidé d’aller, avec d’autres, voler les plants de cannabis. Ludovick lui a donné l’idée de placer des balises de traçage sur un des véhicules qui se rendait sur place. De cette manière, il savait exactement où se trouvait la plantation de cannabis.

Le 8 janvier 2019, un commando composé d’hommes encagoulés et armés s’est rendu sur place pour y dérober 1 500 plants de cannabis. Dans le cadre d’une toute autre affaire de tapage nocturne, la police s’est intéressée au cas du liégeois qui avait commis le braquage. Lors des vérifications, il est apparu qu’il était sous le coups de deux ordres de capture… Lors de l’arrivée de la police, l’homme était armé et possédait une grande quantité de stupéfiants. Il a directement avoué avoir participé à l’attaque de la plantation de Régné. Il a été arrêté. Quelques semaines après l’attaque, les autorités ont réalisé des perquisitions chez les suspects. A cette occasion, lors de la descente réalisée chez Sébastien à Grâce-Hollogne, les inspecteurs sont tombés nez-à-nez avec Athéna, un python de 60 kg et six mètres de long !

L’animal gardait des plants de cannabis. Le parquet a requis la confirmation de la peine prononcée par défaut. Me Emeline Thône à la défense de Ludovick a estimé que son client s’était désisté et plaidé son acquittement. Le jour des faits, si son GSM a borné à Vielsalm, c’est parce qu’il s’est rendu en justice de paix pour y acheter des bancs qu’il voulait revendre en brocante. L’avocate a également plaidé le sursis. La décision est attendue pour le début de 2021.