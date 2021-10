Le chantier de réhabilitation des revêtements actuellement en cours sur la N 89 au niveau de la traversée de Beausaint (La Roche-en-Ardenne) s’achèvera plus tard que prévu. Suite aux conditions météorologiques défavorables à la tenue de certaines opérations, les travaux se termineront le 22 octobre.

Par conséquent, la N 89 restera fermée dans les deux sens de la circulation entre le carrefour formé avec la rue Ronchamps/N885 (non compris) et le carrefour N89/N833/N834 (non compris), dit le "faux rond-point" jusqu’au 22 octobre, sous réserve des conditions météorologiques.

Les usagers seront toujours déviés via la rue Ronchamps/N885, la rue Saint-Isidore, la N888 et la N833. Une circulation locale est autorisée pour les riverains. Un accès depuis le carrefour N89/N833/N834 est également possible vers le Val du Bronze.

Ce chantier représente un budget de 154.000 euros HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage. Il est réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. La S.A. Les Enrobés du Gerny a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.