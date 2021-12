Cet argent permettra d’aménager le RAVeL de l’Ourthe entre Jupille et La Roche-en-Ardenne

Le Gouvernement wallon a décidé d’octroyer une subvention de 2.500.000 euros à la commune de Rendeux en vue d’aménager l’itinéraire cyclo-pédestre du RAVeL de l’Ourthe entre le village de Jupille et la commune de La-Roche-en-Ardenne.

Le RAVeL de l’Ourthe est un des plus fréquentés de Wallonie (jusqu’à 900 à plus de 1000 passages par jour comptabilisés à certains endroits).

Il est une composante de l’itinéraire cyclable régional de longue distance W7, qui traverse la Wallonie sur 205 km entre Lanaye (Visé) et Bouillon, en passant par Liège, Esneux, Durbuy, La-Roche-en-Ardenne, Libramont et Bouillon.

Entre Hotton, Rendeux et La-Roche-en-Ardenne, il fait aussi partie de l’itinéraire cyclable international EuroVelo 5

L’aménagement sécurisé se fera via la rive gauche de l’Ourthe et nécessitera la construction de deux nouvelles passerelles, afin de répondre au souci de préservation de l’environnement et d’une zone Natura 2000 en rive droite.

Ce chaînon manquant de 2 km constitue l’aboutissement de la mise en oeuvre d’un itinéraire cyclo-pédestre sécurisé de 12 km dans la vallée de l’Ourthe entre Rendeux, Marcourt, Jupille et La Roche-en-Ardenne, itinéraire initié depuis de nombreuses années.