Le président provincial du Cdh suggère qu’il soit alimenté notamment au départ d’IDELux

A l’occasion du 1er mai, le député René Collin, président provincial du cdH, a réclamé, dans un communiqué, la création d’un fonds de sauvegarde et de relance de l’économie alimenté notamment par l’intercommunale IDELux.

"Le 1er Mai, ce devait être la Fête du Travail", souligne René Collin. "Cette année, cette journée a été particulière. Alors que beaucoup sont privés de leur travail, indépendants, employés ou salariés, d’autres ont continué pendant des semaines à travailler en prenant des risques tandis que d’autres encore vont reprendre le chemin de leur activité professionnelle avec la peur de ce virus qui peut être rencontré partout."

Selon René Collin, la Santé est et doit être la première priorité. Elle ne peut être mise en péril et tous les moyens nécessaires doivent y être consacrés.

L’autre priorité, poursuit-il, c’est la santé de notre économie, la sauvegarde de nos emplois. "L’impact économique de la crise est colossal. Tout le monde le sait. Beaucoup le vivent. Indépendants, commerçants, entreprises et travailleurs sont touchés. L’Horeca et le tourisme sont paralysés. Les autres secteurs sont profondément ébranlés."

"Je saisis l’opportunité de ce 1er mai pour solliciter de notre Gouverneur, déjà en première ligne dans la coordination des efforts de santé, qu’il rassemble dans les tout prochains jours les forces vives de la province de Luxembourg : l’institution provinciale, avec ses services de l’économie et du tourisme, le Groupe Idelux, InvestSud, la Chambre de Commerce, l’ U.C.M. et l’U.W.E., les fédérations professionnelles, les syndicats et les partis politiques ."

La président provincial du Cdh souligne qu’à côté des aides et soutiens du Gouvernement Fédéral et de la Wallonie et en appui des initiatives locales, il doit y avoir une mobilisation forte et urgente des outils provinciaux à la fois en accompagnement, aujourd’hui et demain, mais aussi en constitution d’un fonds de sauvegarde et de relance alimenté notamment au départ d’IDELux.

" C’est de cela dont il faut discuter et décider en urgence ! C’est ensemble que nous pouvons et devons faire vivre notre économie et sauver nos emplois d’aujourd’hui et de demain " conclut-il.