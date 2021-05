Le ministre de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus, vient de marquer son accord sur le renouvellement de l’agrément de la Maison de l’urbanisme de Famenne-Ardenne pour la période 2021-2025. Elle peut bénéficier à cet égard d’une subvention annuelle de fonctionnement de 75.000 euros.

Cette subvention servira à couvrir les frais liés à l’exercice de ses activités et à la rémunération du personnel qui y est employé.

"Les Maisons de l’urbanisme ont une mission de sensibilisation, de communication et d’information auprès des citoyens. C’est un lieu qui fait parfaitement le lien entre l’habitant, l’habitat et les pouvoirs locaux. Cela me paraît primordial de pérenniser et d’encourager ce type d’initiative qui favorise le dialogue et le débat autour du cadre de vie de chacun", indique Willy Borsus.

Actuellement, il y a en Wallonie huit maisons de l’Urbanisme agréées. Deux d’entre-elles ont des missions spécifiques, la Maison régionale de l’architecture et de l’urbanisme (MRAU) et la Maison des plus beaux villages de Wallonie.