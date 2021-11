Le gouvernement a approuvé la proposition du ministre des Pouvoirs locaux et de la Rénovation urbaine, Christophe Collignon, d’affecter une enveloppe de 4 millions 857 550 € pour sept projets de rénovation et de revitalisation urbaines en Wallonie. Au total, ce sont plus de 17 millions d’euros qui sont octroyés.

Deux projets ont été retenus en province de Luxembourg.

Une subvention de 1 million 144.000 € sera octroyée à Messancy pour la poursuite de l’opération de rénovation urbaine. Cette enveloppe permettra de réaliser les travaux de démolition et de reconstruction d’un immeuble Place Concordia.

Quant à la Ville d’Arlon, elle recevra une subvention de 1 million 327.000 € pour réaliser les travaux de réaménagement de la place Léopold.