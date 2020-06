Alors que les frontières viennent de rouvrir, une importante campagne de communication intitulée « partir loin, tous près », mise en place par la Destination Ardenne et l’ensemble de ses membres, dont les représentants du tourisme des provinces de Namur et Luxembourg se poursuit.

Depuis 2014, un collectif s’est regroupé au sein d’un Groupement Européen d’Intérêt Economique (GEIE Destination Ardenne) pour développer un plan de communication destiné à promouvoir la destination transfrontalière autour de la Marque Ardenne. Le GEIE a été à l’initiative de très nombreuses actions de promotion (création du site web www.visitardenne.com, campagnes sur les réseaux sociaux, réalisation de brochures et cartes touristiques, présence en foires et salons, etc.) dont la plus connue a été la sortie en 2019 du guide de Routard de l’Ardenne transfrontalière.

Les partenaires du projet expliquent : "La crise que traverse l’économie touristique depuis le début de l’épidémie de la Covid-19 prouve aujourd’hui tout l’intérêt de nous regrouper et d’avancer sur la base d’objectifs ambitieux et partagés. Et cette coopération exemplaire nous permet de bénéficier du soutien financier de l’Europe et de son programme Interreg V, mais aussi de la Région Grand-Est et de la région wallonne. Nous bénéficions en effet de fonds FEDER versés pour cette campagne mise en place dans le cadre des projets Ardenne marketing et AGRETA et pilotée par l’Agence Touristique du Luxembourg belge au côté du GEIE Destination et l’ensemble de ses membres."

La destination transfrontalière peut aussi compter sur ses quelques 700 adhérents à la Marque Ardenne (opérateurs touristiques, hébergements, artisans et acteurs de la tradition ardennaise…) mobilisés pour porter la destination à ses côtés en tant qu’ambassadeurs de la marque. Ils sont les principaux acteurs de cette nouvelle campagne basée sur la rencontre et l’expérience. Cette campagne a ainsi pour principal objectif de promouvoir la destination et l’ensemble de ses opérateurs touristiques pour les aider à relancer leurs activités.

"La campagne se veut jeune, elle met l’aventure et l’expérience au centre de sa stratégie. L’Ardenne transfrontalière est présentée comme un véritable terrain de jeu « grandeur nature » dédié au « slow tourisme » au bien être, à la rencontre et au partage. Le slogan, « Partir loin, tout près », déjà choisi avant la crise sanitaire, prend encore plus de sens dans le contexte actuel. Cette campagne cible aussi bien les habitants des territoires de l’Ardenne que nos voisins européens, les Pays-Bas et l’Allemagne situés à proximité."

Un mini-site dédié (https://partirlointoutpres.visitardenne.com) a été créé pour cette campagne.Son but ? Séduire les visiteurs pour ensuite les amener sur des articles impactant sur le site de la destination www.visitardenne.com. Toutes les semaines de nouveaux tops et expériences viennent enrichir ce portail transfrontalier disponible désormais en quatre langues.À noter que la campagne s’est adaptée à la situation actuelle, en informant sur la reprise des activités et les dispositions prises en matière sanitaire.