Dès ce samedi, vous pourrez faire le plein et les courses au Luxembourg

À partir de ce samedi, les visites au-delà des frontières du pays sont à nouveau possibles, depuis et vers la Belgique, a annoncé vendredi le ministre de l’Intérieur, Pieter De Crem. Ces visites n’étaient plus autorisées depuis le 20 mars, lorsque les frontières ont été fermées aux déplacements non essentiels.

De son côté, Jean Asselborn, le ministre des affaires étrangères grand-ducal, annonce sur les réseaux sociaux, qu’outre les visites, les achats transfrontaliers sont à nouveau autorisés.

"Cela a pris un peu de temps, mais on vient de nous informer que les autorités belges ont décidé d'ouvrir les frontières, pour les visites familiales en Belgique et depuis la Belgique en direction du Luxembourg mais aussi pour rendre possible les courses alimentaires et non alimentaires transfrontalières, c'est-à-dire pouvoir se rendre aux magasins des deux côtés."

"D'autres restrictions chez nos voisins belges restent en vigueur", précise le ministre grand-ducal. "Nous continuons à travailler pour faire en sorte que les Luxembourgeois puissent jouir de tous les droits dont jouissent également les citoyens belges dans leur pays."

"Une première étape importante vient d’être franchie", poursuit-il. "Je voudrais remercier tout particulièrement mon homologue Philippe Goffin, le ministre de l'Intérieur Pieter de Crem, ainsi que le ministre-président de la communauté germanophone Oliver Paasch et Elio di Rupo, ministre-président de la Wallonie, pour leur compréhension."