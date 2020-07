Le site sera accessible jusqu’au 15 novembre. Réservation en ligne ou par courriel obligatoire

Le parc Chlorophylle, situé à Dochamps dans la commune de Manhay, rouvrira ce mercredi 1er juillet, soit trois mois et demi plus tard que prévu après la saison hivernale, en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

« Toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité des visiteurs », précise José Burgeon, directeur du parc. «Du gel hydroalcoolique sera mis à leur disposition dès l’entrée et tout au long de la visite. Des panneaux et des flèches au sol indiqueront l’itinéraire à suivre pour respecter la distanciation physique. Dans les aires de jeux, le port du masque sera obligatoire à partir de 12 ans. »

Parc forestier, pédagogique, artistique et récréatif, Chlorophylle couvre 9 hectares. Il propose une découverte originale du monde de la forêt basée sur le principe « apprendre en s’amusant ». Aux espaces didactiques s’ajoutent trois aires de jeux : la grande plaine de jeux en face de l’accueil, le parcours aventure ainsi que l’espace récréatif composé d’une tour penchée et de toboggans.

Récemment, le parc s’est doté d’une grande pyramide de corde et d’une nouvelle passerelle à la cime des arbres, ponctuée de cabanes thématisées sur les oiseaux, les arbres et Natura 2000.

Dans le domaine artistique, les visiteurs découvrent les dessins d’animaux de Jean-Claude Servais et de Jean-Marie Winants ainsi qu’un scarabée géant. Les animations en bois, bien intégrées dans le milieu naturel, sont accompagnées de panneaux didactiques spécifiques en français et en néerlandais. Le parc s’adresse à un public familial et scolaire.