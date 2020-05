L’ouverture au public de la Bibliothèque-Ludothèque provinciale de Marche est envisagée après le 18 mai.

"Dès ce lundi 11 mai, nous proposons un redéploiement progressif de nos services de base, le public marchois est invité à ramener les livres et les jeux empruntés en se présentant à l’entrée principale du bâtiment de la bibliothèque. Nous vous rappelons que les objets plastifiés doivent être mis « en quarantaine », ce sera le cas pour les livres et les jeux ramenés !"

Le « take away » un service de retrait de documents et jeux préalablement réservés par les usagers sera également mis en place dès le 11 mai !

"Vous pouvez passer votre commande par téléphone au 084 /840 531 ou par mail : bibliotheque.locale.marche@province.luxembourg.be (entre 9h et 16h). Votre commande sera préparée et disponible selon un horaire déterminé, dans le hall d’entrée de la bibliothèque. Vous cherchez un livre, un jeu ? Consultez le catalogue complet des ludothèques et bibliothèques en province de Luxembourg : www.bibliotheques.province.luxembourg.be"

Soyez rassuré, pendant ce confinement, la durée de prêt des livres et des jeux empruntés a été prolongée, les amendes ont été supprimées, aucune pénalité de retard ne sera appliquée !

L’ouverture au public de la Bibliothèque-Ludothèque provinciale de Marche est envisagée après le 18 mai." La date doit être confirmée car nous devons nous assurer que le matériel et les aménagements de protection soient fonctionnels, tant pour les usagers que pour les bibliothécaires et ludothécaires."