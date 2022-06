La reprise de la production, autorisée de manière conditionnelle par l'Afsca, dans l'usined'Arlon est une "bonne nouvelle", notamment pour les travailleurs saisonniers qui vont pouvoir être rappelés, a réagi vendredi Sylviane Arnould de la CSC Alimentation et Services.

"On est rassuré. On était dans l'attente de cette décision. On voit peut-être le bout du tunnel, bien que le redémarrage se fasse sous conditions", souligne Sylviane Arnould. "C'est une bonne nouvelle, car on va pouvoir rappeler des travailleurs saisonniers."

Depuis que l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire avait retiré à l'usine son permis de production, le 8 avril dernier, seule une soixantaine de saisonniers, en plus du personnel salarié, avaient été maintenus sous contrat, contre 400 saisonniers durant les périodes les plus intenses, rappelle la déléguée syndicale.

Ce redémarrage intervient par ailleurs à un "moment - clé". "Si l'on veut que les magasins soient bien achalandés en fin d'année, il faut reprendre la production dès maintenant", ajoute Sylviane Arnould. La période des vacances d'été est en effet cruciale en termes de production en vue des fêtes de fin d'année.