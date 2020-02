En début d’année à Virton, un jeune homme avait été roué de coups par une bande de délinquants venus de la France voisine. En plein centre-ville. Tabassé gratuitement, le garçon avait passé quelques jours à l’hôpital. Dans la foulée, les auteurs ont été retrouvés et arrêtés. Toute la ville était en émoi et en parle encore. Les mauvaises langues disent que les choses ont changé à Virton. "On n’ose plus trop sortir car c’est devenu dangereux", affirment même certaines personnes fréquentant le centre-ville ou le quartier de la gare.

Exagération ou pas, le maire a décidé de réagir, en collaboration avec les forces de l’ordre. "Il y a effectivement un sentiment d’insécurité à Virton. Suite à cet incident malheureux, nous avons rapidement pris des mesures pour éradiquer ces phénomènes de violence et toutes ces incivilités qui font peur à tout le monde", précise le maire, François Culot.

Il fallait marquer le coup et rassurer les citoyens. Et le travail effectué par les policiers a déjà payé. "Suite aux derniers événements et en tant que président de la Zone de Police, nous avons procédé à des contrôles renforcés. Plusieurs personnes ont déjà été interpellées, notamment pour consommation et trafic de drogue. Arrestation confirmée et privation de liberté immédiate pour l’une d’entre elles. Bravo aux forces de l’ordre", dit-il encore.

On n’est pas encore arrivé au point d’appliquer la tolérance zéro, mais cela risque fortement de changer à Virton. "Désormais, nous ne tolérerons plus certaines choses. Je pense notamment au fait de se promener en rue en consommant des boissons alcoolisées. Le règlement communal l’interdit. Si on était (peut-être) parfois tolérant, ce sera dorénavant terminé. Celui qui veut boire peut le faire dans un établissement approprié et non en rue. Tous ces comportements, qui peuvent amener à des actes inciviques par la suite, ne donnent pas une bonne image de notre ville. Ras-le-bol, il faut que cela change", conclut-il. De quoi rassurer définitivement la population ? On verra bien le résultat d’ici quelques mois…

On rappelle que la commune de Virton ne dispose pas encore de caméras, mais un projet est en cours. Un outil devenu indispensable pour la police qui, bonne nouvelle, devrait plus rapidement voir le jour dans la commune. “Un montant de 180 000 euros est prévu cette année pour le dossier caméra. Nous attendons le rapport de la zone de police pour savoir où nous les placerons. On réalise la même étude, comme lors de l’installation des radars. Car qui mieux que la police pour déterminer les zones à risques à Virton ?”, explique le maire.

Comme ailleurs dans le royaume, la Gaume n’est pas épargnée par des faits de violence, de vols, de bagarres, etc. La présence de la police est demandée sur le terrain. “Ça vaut mieux pour tout le monde. Un policier sur le terrain, ça rassure. Le fait d’en avoir plus dans la ville ne signifie pas qu’il y a plus de criminels ou de délinquants. Il faut bien comprendre que ça ne peut apporter qu’un plus pour améliorer la sécurité. Et le travail des agents sur le terrain sera meilleur.” C’est donc pourquoi une équipe supplémentaire de policiers viendra bientôt s’ajouter aux effectifs existants.

L.T.