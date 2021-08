L’Indian Head, baptisé ainsi en hommage aux soldats de la 2ème Division d'infanterie américaine, sera de retour, avec hommes et matériel, du 13 au 15 août à Hazeilles. Il proposera, avec d’autres clubs de collectionneurs, une reconstitution de l'époque 44-45 : un vrai musée vivant où tout le monde est chaleureusement convié.

Dans ce village de la commune d’Erezée, de nombreux matériels et véhicules militaires vétérans aussi typiques qu'impressionnants seront déployés. Les visiteurs seront plongés dans un décor du passé avec tout ce qu'il faut pour ressembler à un cantonnement de GI's.



Le site sera accessible gratuitement au public qui est attendu dès le vendredi à 10 h. Il sera possible de déambuler au milieu de ces acteurs en uniforme et de suivre, de très près, de spectaculaires exhibitions didactiques sous la forme de présentations commentées de véhicules et de matériel d'époque.

Les logements des participants au bivouac, uniquement composés de tentes d'époque, seront dressés à l'arrière de l'aire récréative. L’occasion sera offerte de faire une petite promenade en jeep, avec un GI comme pilote.

Le samedi, quelques villages de la région seront traversés par les véhicules militaires vétérans avec équipages en uniforme. Un arrêt est prévu à midi au centre d’Erezée. Le site de de Hazeilles sera accessible au public dès 15 h. Le lendemain, il sera ouvert de 9 h à 12 h avec, au programme, des représentations et une bourse d’échange.