A Florenville, les commerçants sont plutôt optimistes quant à l’arrivée des scouts.

Pour les scouts du pays, l’été est synonyme du traditionnel camp annuel. Et comme chaque année, c’est notamment dans le sud Luxembourg que beaucoup d’entre eux, en grande majorité des néerlandophones, s’installent. "Cette année, il y a officiellement 38 camps qui sont répertoriés dans notre commune. Sans compter quelques autres groupes qui ont directement traité avec le propriétaire du champ", reconnaît Jacques Gigot, le bourgmestre de Florenville.

Si la Peste Porcine Africaine (PPA) était présente l’an passé et avait fortement impacté le secteur touristique et culturel, la commune enregistre cette saison un record en matière de camp scout. Un chiffre qui interpelle, si on peut dire, un peu les autorités locales. "Cela fait quand même plusieurs centaines de jeunes à gérer, à avoir à l’œil. Sous-entendu, j’espère qu’ils sauront respecter les différentes règles de savoir-vivre (pas de tapage nocturne ou de feu de camp par exemple). Je pense aussi aux restrictions causées par la PPA (interdiction de circuler dans certaines forêts), et bien entendu à celles liées au Covid-19 (respecter la distance sociale, porter le masque si nécessaire). On ne pourra bien évidemment pas tout contrôler", ajoute-t-il.