Au programme ce week-end, ateliers créatifs, spectacles de rue, concerts et artisans

Après une année 2020 sans et une édition 2021 limitée à un spectacle pour enfants, le Festival d’animation de rue Tontegrange créé en 2003, revit ce week-end. L’ASBL Cercle Culture et Loisirs de Tontelange a en effet relancé la mécanique dès que le code jaune a été décrété par le Codeco. En quelques semaines, la programmation s’est étoffée.

Ce samedi après-midi, place aux enfants et aux familles avec une dizaine d’ateliers créatifs. Sont proposés, entre-autres, rando VTT, atelier terre, création de bougies, tissage en papier, vannerie, sans oublier trois spectacles, avec des compagnies professionnelles.

En soirée, dès 20h30, le coeur de Tontelange va revivre au rythme des concerts et bières en grange, avec le trio arlonais Daïkiri Knight qui livrera ses propres compos, puis Awel Blues Experience qui dynamitera la grange Kessler avec ses sonorités rock and blues, le tout arrosé de bières uniquement luxembourgeoises.

Dimanche, ce sera l’apothéose avec les artistes de rue, les artistes et artisans en grange et les producteurs du terroir regroupés sous la bannière de Bettie, l’ASBL qui fait le lien entre consommateurs et producteurs.

Plus d’infos : www.tontelange.be et page facebook Tontegrange