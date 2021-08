234 équipes marcheront 100 km et 89 équipes emprunteront un parcours plus court de 25 kilomètres ce week-end dans la région de Saint-Hubert à l’occasion d’Oxfam Trailwalker. 1.400 personnes prendront part à l’évènement, dont la ministre du climat, Zakia Khattabi.

Avec plus de 300 équipes inscrites et 550.000 € récoltés, cette édition s’annonce déjà comme un succès sans précédent et comptera parmi ses participants des personnalités issues du monde politique comme la ministre du climat Zakia Khattabi et le député européen Benoît Lutgen, qui marcheront 25 kilomètres.

Les règles d’Oxfam Trailwalker sont simples : chaque équipe doit marcher 100 km en moins de 30 heures et collecter au moins 1.750 € de dons ou marcher 25 km en moins de 7 heures et collecter au moins 1 000 € de dons. Des montants qui permettront de financer les actions de solidarité internationale d'Oxfam Belgique.

"Ces 100 km seront les plus ardus de l'histoire d'Oxfam Trailwalker en raison des différences d'altitude le long du parcours. Nous avons adapté le tracé pour profiter au maximum des vues qu’offrent la province de Luxembourg en journée", explique Markus Neumann, coordinateur de l'édition 2021. Toutes les mesures nécessaires seront prises afin de tenir compte de la situation sanitaire.