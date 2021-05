L’information a été communiquée par nos confrères de TV Lux ce vendredi matin. On apprend ainsi que le bourgmestre de St-Hubert se sent fatigué et qu’il souhaite passer la main.

« Je vais avoir 60 ans et la fonction de Bourgmestre m'a pas mal épuisé. Il est temps de lever le pied, de bouger un peu plus. Et j'aimerais le faire avec mon épouse, mes enfants mes amis et mes frères et sœurs que je n'ai guère vus les dernières années. Et je viens d'être grand-père pour la première fois. Je partirai donc le 31 décembre 2021, le cœur serré, tant je me suis investi pour notre commune. Je le ferai sereinement. L'équipe de CAP est bien en place, trois coordinateurs sont désignés et sont actifs depuis plusieurs mois - Anne Henneaux, Céline Nicolas et Patrick Pierlot-. Les échevins et président du CPAS peuvent s'appuyer sur des conseillers motivés et sur un groupe d'une bonne trentaine de personne. Je ne vais pas aujourd'hui adresser mes remerciements, je le ferai quand je déposerai ma démission à la fin de l'année » a-t-il déclaré.