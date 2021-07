Le Groupe d’Action Locale « Nov’Ardenne », en partenariat avec l’ASBL Ressources Naturelles Développement, lance un Escape Game innovant et ludique à la découverte de la filière bois locale. Dès le début du mois d’août, sur la Place de l’Abbaye à Saint-Hubert, il sera possible de venir visiter cette structure toute construite en bois dont le but est de mettre en avant cette ressource tellement représentative du territoire. A partir du mercredi 4 août, la structure de l’Escape Game qui décorera prochainement la Place devant la Basilique de Saint-Hubert, sera rendue accessible au public sur réservation. Il s’agit là d’une initiative du GAL Nov’Ardenne, concrétisée à travers un partenariat avec RND, dont la volonté est de mettre en avant la filière « forêt-bois » ainsi que les acteurs et leurs savoir-faire, au niveau local bien sûr.

L’Escape Game consiste en une structure entièrement réalisée en bois (ou presque) et composée de 4 pièces dont il faudra trouver la sortie en résolvant des énigmes aussi variées que challengeantes. Par la présentation d’une vingtaine d’acteurs locaux de la filière bois, vous serez invités à découvrir les métiers bien répandus dans notre verte région autour de cette thématique tout en faisant travailler vos méninges ! Il sera présenté sous une forme ludique et énigmatique qui vous permettra d’en apprendre plus sur la ressource « bois » locale et l’ensemble des filières représentées sur notre territoire par des entreprises aussi nombreuses que variées. Elle est destinée aussi bien aux plus jeunes qui souhaitent apprendre en s’amusant que pour les adultes désireux de challenger leurs connaissances en la matière et leur capacité à résoudre des énigmes, dans des temps records, qui sait !

L’Escape Game sera ouvert sur réservation entre le mercredi et le dimanche tout l’été (et plus si affinité) selon les horaires suivant : 9h30-12h30 & 13h-17h (dernière entrée à 16h00)