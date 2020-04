L’échevin avait été placé sous mandat d’arrêt pour coups et blessures sur sa compagne et ses enfants

Philippe Lempereur, ancien premier échevin à Saint-Léger, a été libéré ce jeudi matin.

Le mandataire communal avait été placé sous mandat d'arrêt, le 21 avril dernier, pour coups et blessures sur sa compagne et ses enfants. Des poursuites avaient également été engagées à son encontre pour menaces sur sa famille. Son mandat d’arrêt avait été confirmé quelques jours plus tard par la chambre du conseil.

Le lendemain de son arrestation, il avait annoncé à la directrice générale qu’il démissionnait de ses fonctions scabinales.