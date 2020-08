Mardi soir, un père de famille a bouté volontairement le feu à son domicile à Saint-Léger. Sa fille de 15 ans se trouvait dans la maison. Le parquet a été avisé.

Le dispatching de la zone de secours Luxembourg a été contacté vers 22 h pour un début d’incendie dans le garage de l'habitation.

Les dégâts sont limités mais l'homme a néanmoins été privé de liberté et placé sous surveillance médicale. Il souffre de dépression et était sous influence d'alcool et de médicaments . Il sera entendu ce mercredi.