Vendredi peu après 16 h, la police de la route a tenté d’intercepter sur l’autoroute E 411, à hauteur de Libramont, un véhicule suspect immatriculé en France. L’automobiliste n’a pas obtempéré. Une course poursuite s’est engagée en direction de la commune de Léglise.

La voiture a fait une embardée et a terminé sa course dans un fossé. 7,4 kg de cannabis ont été découverts dans le véhicule. Le conducteur, un Français, a été privé de liberté vers 18 h 30. Il sera poursuivi pour entrave méchante à la circulation et infraction à la législation sur les stupéfiants. L’affaire va être mise à l’instruction.