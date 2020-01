Honteux, scandaleux, ignoble... Les photos d’une chatte torturée à Salvacourt (Vaux-sur-Sûre), mises en ligne sur les réseaux sociaux, ont suscité une vague d’indignation. Les commentaires affluent pour dénoncer de tels sévisses. Les amis des animaux ont des mots très durs pour le ou les auteurs qui n’ont pas encore été identifiés.

"Je suis choquée et dégoûtée par de tels agissements", souligne Caroline Gruslin, une habitante de Remichampagne, la maman du propriétaire de la chatte. " C’est scandaleux de faire souffrir un animal sans défense. Deux autres chats ont déjà été retrouvés morts à Salvacourt. Il s’est avéré qu’ils avaient été empoisonnés."

Caroline explique que la chatte, dont la patte a été broyée, a dû être amputée. "Lorsque mon fils et ma belle-fille ont déménagé, ils n’ont pas pu l’emmener car elle s’était échappée et restait introuvable. Les chats sont territoriaux. Elle est restée environ trois semaines aux abords de la maison. La voisine la nourrissait. Ils revenaient de temps en temps pour tenter de la récupérer, en vain. Elle est peut-être entrée dans un appartement en travaux situé à proximité. Et y a probablement été enfermée."

Il y a quelques jours, une voisine a téléphoné à la belle-fille de Caroline pour lui signaler qu’elle avait aperçu la chatte prostrée dans un taillis. " Sa patte déchiquetée était infectée et un abcès purulent s’était formé", poursuit-elle. " Ils l’ont conduite chez un vétérinaire. Celui-ci a affirmé que ces blessures n’avaient pas été causées, par exemple, par une voiture qui l’aurait renversée mais par quelqu’un de cruel qui l’avait torturée. Trois jours de soins ont été nécessaires. Elle se remet tout doucement mais ne pourra plus jamais sortir dans le jardin."

Caroline Gruslin, son fils et sa belle-fille se renseignent à Salvacourt afin de tenter d’identifier le ou les coupables et d’en savoir plus sur ce qu’il s’est passé. Ensuite, une plainte sera déposée à la police de la zone Centre Ardenne.

Nadia Lallemant