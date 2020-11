« Ce qu’on vous présente, c’est une vision d’avenir », annonce le bourgmestre André Bouchat. « Le but du schéma de développement est de déterminer comment affirmer le rôle de Marche en tant que capitale de la Famenne mais aussi comme moteur économique, culturel et social du Nord-Luxembourg au travers de toutes les composantes de son territoire. » Les conseillers marchois ont pu prendre connaissance du diagnostic présenté par le professeur Yves Hanin, directeur du CREAT (Centre de recherche et d’étude pour l’action territoriale). Marche apparait comme une commune dynamique, connectée, pourvoyeuse d’emplois (deux fois plus d’emplois que de travailleurs marchois), mais dont la population peine à augmenter, au profit des communes limitrophes. « Ceux qui quittent la commune sont ceux qu’on aimerait bien garder, à savoir les jeunes familles qui partent s’installer dans les communes voisines », souligne Yves Hanin. « On observe une tendance au vieillissement de la population partout en Europe, mais cette tendance est plus marquée à Marche, parce qu’il y a toute une série de service pour cette population. » C’est l’un des grands enjeux identifiés par le rapport : atteindre un certain équilibre démographique en attirant les jeunes familles et en incitant les travailleurs à s’installer dans la commune.

Les pistes de réflexion abordées dans le cadre de cette analyse contextuelle sont nombreuses : réorganiser l’espace public, développer les modes de déplacement alternatifs, valoriser certains terrains pour développer des projets résidentiels... Avec quatre objectifs en ligne de mire : lutter contre l’étalement urbain, promouvoir la qualité de vie, rendre le territoire plus attractif et maîtriser la mobilité. Les conclusions du rapport, ainsi que celles du plan communal de mobilité présenté lors du même conseil, seront soumises à la population, via la Commission Consultative d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, les conseils consultatifs et un panel de 12 citoyens qui devront à leur tour formuler des propositions. Mais les étapes sont encore nombreuses avant l’enquête publique et l’approbation définitive. « L’essentiel des orientations des deux documents sera repris dans le guide marchois de l’aménagement du territoire », poursuit le bourgmestre André Bouchat. « Un guide auquel il sera difficile de déroger. Cette démarche de créer un guide pour notre urbanisme, à mon avis, doit être une première en Wallonie. Un document super important pour le futur de Marche. »