L’arrêté pris ce jeudi entre en vigueur ce 26 juin. La situation sera réévaluée le 31 août

Le gouverneur de la province de Luxembourg, se basant sur les avis de sécheresse du Centre régional de crise wallon et sur l’analyse de risques de la zone de secours Luxembourg, a pris ce jeudi un arrêté de police limitant les feux en plein air. Cet arrêté entre en vigueur ce vendredi 26 juin jusqu’au 31 août.

Durant l’été, il sera interdit d’allumer un feu en plein air sur l’ensemble du territoire de la province de Luxembourg. Un rappel est également fait à l’interdiction de fumer en forêt en se référant au code forestier.

Toutefois, selon des modalités fixées par l’arrêté, certains feux en plein air peuvent être allumés moyennant le strict respect de certaines conditions cumulatives, à savoir se trouver à au moins cent mètres des habitations, autres édifices et des forêts et autres plantations combustibles, entre 6 h et minuit. L’importance des feux doit être maintenu à un niveau tel qu’ils puissent être éteints par ceux qui les ont allumés et la vitesse du vent doit être inférieure à 50 km/heure.

Les barbecues, braseros et autres dispositifs prévus pour accueillir un feu dans les cours et jardins privés ainsi que les aires prévues à cet effet ne sont pas visés par l’interdiction. La situation sera réévaluée au 31 août.