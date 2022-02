Le chantier de réhabilitation et de sécurisation du carrefour de Manhay débute ce mardi 15 février. Il vise, pour rappel, à sécuriser le carrefour via l’aménagement de feux de signalisation et à réhabiliter les revêtements du carrefour et des amorces de la N30, de la N806/route d’Erezée et de la N651/rue du Pré des Fossés qui le forment.

Il est prévu, par ailleurs, de réaliser, d’une part, trois ilots en béton à l’approche du carrefour : deux sur la N30 et un sur la N806, d’autre part, des zones de stationnement - une trentaine de places -, des trottoirs, des plantations et du gazonnement.

Ces travaux représentent un budget de près de 1,31 millions € HTVA financé par la Sofico maître d’ouvrage. Ils seront réalisés en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. La société Mathieu S.A. a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.

La fin du chantier est prévue pour le début du mois de juillet prochain, sous réserve des conditions météorologiques.

Afin de limiter l’impact sur la circulation, les travaux s’organiseront en deux phases. Durant l’entièreté du chantier, la circulation sur la N30 sera maintenue sur une bande dans chaque sens avec une vitesse maximale limitée à 30 km/h à proximité du carrefour.

Du 15 février au 15 avril :

· Sur la N30, la circulation s’effectuera sur une bande dans chaque sens du côté des voies accueillant habituellement la circulation en direction de Werbomont ;

o La vitesse maximale y sera limitée à 30 km/h.

· Sur la N806/route d’Erezée, la circulation à hauteur du chantier sera uniquement possible pour les usagers circulant en provenance d’Erezée ;

o Les usagers circulant sur la N30 ou la N651/ rue du Pré des Fossés en direction d’Erezée seront déviés via le Vieux Chemin de la Vaux (mis à sens unique à cette occasion) ;

· Pour les usagers circulant sur la N651/rue du Pré des Fossés, la circulation s’effectuera uniquement en direction d’Erezée.

o Pour les usagers souhaitant emprunter la nationale en direction de l’E25/A26, une déviation sera mise en place via la N30, le Chemin du Speleu, et sur les Famis (mis à sens unique à cette occasion).

Du 18 avril jusqu’au début du mois de juillet :

· Sur la N30, la circulation s’effectuera sur une bande dans chaque sens du côté des voies accueillant habituellement la circulation en direction de Baraque de Fraiture ;

o La vitesse maximale y sera limitée à 30 km/h ;

o Afin de mener certaines opérations, la circulation sera ponctuellement régulée via des feux de signalisation.

· Sur la N651/ rue du Pré des Fossés, la circulation à hauteur du chantier ne sera possible qu’en direction d’Erezée ;

o Pour les usagers souhaitant emprunter la nationale en direction de l’E25/A26, une déviation sera mise en place via la N30, le Chemin du Speleu, et Sur les Famis (mis à sens unique à cette occasion).

· Sur la N806/route d’Erezée, la circulation sera remise à double sens.

Toutes les informations relatives aux lignes de bus empruntant ce tronçon sont à retrouver sur www.letec.be .