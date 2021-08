Le chantier débutera le 17 août et se terminera à la fin de l’année 2021

Le mardi 17 août, des travaux préparatoires de plusieurs mois débuteront à Recogne (Libramont), rue de Saint-Hubert (N89), entre le carrefour formé avec la Rue de Tibétême (N826A) et le pont du chemin de fer surplombant la nationale.

Il s’agit d’une étape préliminaire à un chantier qui commencera au printemps 2022, s’achèvera en juin 2022 et visera à sécuriser la zone via l’aménagement d’un giratoire, à la moderniser ainsi qu’à adapter les accès aux industries voisines. Des déplacements d’impétrants seront en cours.

Durant ces opérations, une voie sera maintenue dans chaque sens sur la N89 avec une vitesse limitée à 50 km/h. L'accès au zoning sera toujours assuré.

Concrètement, ce chantier consistera à créer un giratoire de 60 mètres de diamètre, doté de six entrées, au carrefour formé par la N89 avec la rue de Tibétême (N826A), aménager des accès vers différentes entreprises comme L’Oréal ou Solarec et à réhabiliter en réaménageant la N89 entre le rond-point et le pont du chemin de fer.

Ce chantier est financé par la Sofico, maître d’ouvrage, dans le cadre de son Plan de relance des chantiers routiers pour un budget de près de 1 854 000 euros HTVA. Il est réalisé en collaboration avec le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. L’entreprise Daniel Pirot et fils a été désignée par marché public pour l’exécution des travaux.