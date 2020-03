Six se trouvent dans les hôpitaux de Marche-en-Famenne, Libramont et Arlon.

Le nombre de cas de coronavirus augmente en province de Luxembourg mais la situation reste sous contrôle tant chez les médecins de la première ligne, les généralistes, qu’au niveau de la deuxième ligne, les hôpitaux de Vivalia.

On dénombre, à présent, sept cas de coronavirus nécessitant une hospitalisation dans la province. À la première patiente, la Manhaydoise de 74 ans, diagnostiquée positive au Covid-19 le 6 mars dernier, transférée au CHU Saint-Pierre à Bruxelles, s’est ajoutée, le 11 mars, une deuxième patiente infectée, à l’hôpital de Marche-en-Famenne. Par la suite, deux patients ont été hospitalisés à Libramont, puis trois à Arlon.

Le nombre de personnes infectées est, sans doute, beaucoup plus élevé. En effet, seuls les cas nécessitant une hospitalisation sont dépistés. " Nous avons une excellente collaboration avec les médecins de la première ligne", souligne le docteur Didier Neuberg, directeur général aux affaires médicales à Vivalia. " Lorsqu’un patient est en détresse respiratoire, ils nous l’envoient en urgence. Si le patient n’exige pas d’hospitalisation, il est renvoyé chez lui et est placé en quarantaine."

Dimanche soir, la direction générale de Vivalia a réuni médecins, infirmiers, hygiénistes afin de coordonner les mesures à prendre, dès lundi, au sein des hôpitaux de l’intercommunale de soins de santé.

Décision a été prise de reporter des consultations mais aussi des opérations non urgentes afin de libérer des lits et ainsi faire face à un éventuel afflux de patients en détresse respiratoire.

"Les chefs de service décident du caractère urgent ou non urgent", souligne Fabian Namur, porte-parole de Vivalia. "Une opération des varices ou de chirurgie esthétique, par exemple, peut attendre. Actuellement, les hôpitaux ne sont pas saturés et les services ne sont pas débordés mais il est important d’anticiper et de se préparer car le pic de l’épidémie n’est pas encore atteint. L’ensemble du personnel hospitalier de Vivalia est en ordre de marche et prêt à y faire face."

Nadia Lallemant