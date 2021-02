SNCB: sept guichets fermés dans les deux provinces Luxembourg Nadia Lallemant © D.R.

La SNCB a décidé de fermer, d’ici la fin de l’année, 44 guichets en Belgique. Sept sont situés dans nos deux provinces. Dans le Namurois, il s’agit de Jambes, Mariembourg et Jemelle (Rochefort). En Luxembourg, les gares de Gouvy, Bertrix, Marbehan et Virton sont concernées. Une période de transition est prévue du 1er mars à fin 2021, période pendant laquelle ces guichets resteront ouverts deux ou trois jours par semaine. Des adaptations d’horaire sont, par ailleurs, annoncées, dès le 1er mars, dans les gares de Marloie, Andenne, Ciney et Dinant. "L’évolution des habitudes des clients nous pousse à accélérer la digitalisation et à ajuster les canaux de vente", précise la SNCB.