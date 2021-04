Cela fait environ 45 ans que Serviplast, spécialisée dans la production de produits réalisés au moyen de l’injection plastique, permet aux personnes ayant un certain handicap, de travailler et de s’insérer dans le milieu industriel. Habituée des récompenses pour ses différentes actions en ce sens, elle vient de recevoir un label RSE.

En clair, Serviplast renforce son impact Sociétal et Environnemental. Le tout en améliorant tout ce qui touche au volet économique et social de l’entreprise. "Cela ne changera rien dans notre façon de faire, mais cela met en avant notre démarche et récompense ceux qui œuvrent chaque jour au sein de l’entreprise. Nous avons par exemple une politique très poussée de gestion des déchets. Nous menons des actions pour réduire notre consommation énergétique", explique le directeur, Joseph Annet. Diminuer l’impact sur l’environnement en ayant notamment acquis une machine dernier cri pour optimiser la production, voilà l’un des derniers investissements consentis…